  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Avustralya’da bir üniversite ülkenin ilk Blockchain kursunu açtı

Avustralya’daki RMIT Üniversitesi, ülkenin ilk, hızla gelişen ve yenilikçi bir teknoloji olan 'blockchain' kursunu açtı.

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Avustralyada bir üniversite ülkenin ilk Blockchain kursunu açtı

Blockchain meraklıları gittikçe artıyor.

Avustralya’nın RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology) Üniversitesi artan bu ilgi ve talebe kayıtsız kalmadı ve sekiz hafta sürecek olan “Blockchain Teknolojisi Geliştirmek” adlı çevrimiçi kursu açtı.

Kursun tasarımı RMIT Blockchain Yenilik Merkezi, Asya’dan FinTek merkezi Stone & Chalk (Taş ve Tebeşir) firması ve hizmetler sektöründen Accenture tarafından hazırlandı.

Başlangıç düzeyindeki programa katılım ücreti 1,500 Avustralya doları olarak belirlenirken, blockchain teknolojisini öğrenerek uyum sağlamak ve bu yeni teknolojiyi çeşitli sektörlere yaymak için kursun tüm katılımcılara açık olduğu duyuruldu.

RMIT Rektör Yardımcısı Martin Bean, “Blockchain teknolojisi dijital okuryazarlığın merkezi olma yolunda ve biz de bu endüstri odaklı programı başlattığımız için oldukça mutluyuz” dedi.

Stone & Chalk Yöneticisi Alan Tsen ise, Blockchain eğitimi için büyük bir talep olduğunu ve bunun yanında piyasadaki yetenek açığının da ele alınması gerektiğini söyledi.

RMIT tarafından yapılan açıklamada, sekiz haftalık eğitimin mümkün olabildiği kadar uygulamalı olacağı duyurulurken, katılımcıların blockchain sektörü ile de ilişki halinde olacağı eklendi.

Açıklamada, “Bu kursu blockchain teknolojisini anlayan kurumlarla birlikte oluşturduk. Kurs blockchain’in temelleri ile başlayarak, bu temelleri gerçek iş stratejileri kurmak için kullanacağız” denildi.

Blockchain nedir?

Blockchain (Blok zinciri), en kısa ifadesiyle şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri tabanıdır. Bu dağıtık veri tabanında her bir bilginin bloklar halinde, gelişmiş şifreleme algoritmalarıyla, birbirine bağlanarak kaydediliyor.

Blockchain teknolojisi, bir merkeze bağlı olmaksızın işlem yapabilme imkanı sağlayarak, işlemleri direkt alıcı ile satıcı arasında güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

Blockchain sistemi aynı zamanda sanal para birimi Bitcoin'in altyapısını oluşturuyor.

Kaynak: DHA, TRT Haber

Etiketler: sanal para, ekonomi, çevrimiçi kurs, blockchain, bitcoin, avustralya
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