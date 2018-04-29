Avrupa’nın en büyük e-ihracat konferansı İstanbul’da gerçekleştirildi

TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programının yapımcı ve sunusu Elif Saygılıer'in sunuculuğunu yaptığı International CrossBorder eCommerce Summit in Eurasia 2018'i yurtiçi ve yurtdışından binlerce katılımcı yakından takip etti. Konferansın ilk gününde e-ihracatın önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve geleceği tartışıldı. Konferansın ikinci gününde ise B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

“E-İhracat konusunda rol model olarak Çin'i örnek alabiliriz”

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren World eCommerce Forum kurucu ortağı Ömer Nart, "World eCommerce Forum olarak temel misyonumuz, Türk e-ticaret ve perakende sektörünü yurt dışına açmak. E-İhracat konusunda rol model olarak Çin'i örnek alabiliriz. World eCommerce Forum olarak Konferanslar, iş gezileri ve eğitimlerimiz devam edecek. Konferanslarımızı Türkiye sınırlarının dışına taşıyacağız. Bu konferansımızı çok yakında Dubai'de gerçekleştireceğiz" dedi.

“Tüketici nüfusu 2,5 milyara ulaşacak”

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "E-ihracatın 2020 yılına kadar pazar değerini 3,5 trilyon dolara çıkaracağı öngörülüyor. Ayrıca e-ihracat tüketici nüfusunun önümüzdeki 3 yıl içerisinde 2,5 milyara ulaşarak toplam dünya popülasyonunun neredeyse yüzde 30'unu oluşturması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Şirketler e-Ticaret ile büyüyor

E- ticaretin şirketlerin ömrünü uzattığını savunan DHL Express Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan, sepet değerlerinin de bu yolla artırılabildiğini vurguladı.

Halkbank KOBİ Ürün ve Süreç Yönetimi Daire Başkanı Mehmet Volkan Sayim, bir e- ticaret platformuyla işbirliği yapacaklarına işaret ederek, bu yolla prosedürler nedeniyle ihracattan uzak duran KOBİ’leri ihracata yönelteceklerini belirtti.

Ekonomi Bakanlığı KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali Yurdupak ise 1 yıllık süreçte 15 bin firmanın e- ticaret platformlarına üye olduğunu ve bu yolla toplam 70 milyon liralık destek verildiğini dile getirdi.

“Türkiye’nin en iyiler arasına girmesi için dijitalleşmese artmalı”

Yaptıkları araştırmalarda ödeme sistemleri iyi olan ülkelere daha fazla yatırım yapıldığını söyleyen MasterCard Emniyet Yönetimi Direktörü Cem Kibaroğlu, “Türkiye en iyiler arasında olmasa da son derece iyi bir konumda. En iyiler arasına girmesi için dijitalleşmese artmalı. Bir yerde ürününüzün korsanı satılıyorsa, bize müracaat etmeniz yeterli. Yaptığımız araştırmadan sonra iddianız doğru ise korsan ürün satan firmayı MasterCard sisteminin dışına itiyoruz. Bir daha da almıyoruz” diye konuştu.

"Ortadoğu'da Satış Fırsatları" konulu sunumunu gerçekleştiren JollyChic – Yön. Kur. Üyesi Ahmad Alkhatib, " Türk ürünlerini Ortadoğu’ya açmak üzere Türkiye'de bulunuyoruz. Türkiye ve Ortadoğu'nun ortak noktaları bulunuyor. Türk ürünleri Ortadoğu ülkelerinde çok değerli" dedi.

“e-İhracat için altyapısal dönüşüm sağlanmalı”

Gün boyu devam eden etkinlikler sırasında panellerde düzenlendi. DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Türkiye’nin İhracatında Bir Çıkış Yolu: E-ihracat” panelinde İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı İsmail Gülle ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu panelist olarak yer aldı.

Güldağ, panelde dijitalleşmenin önemine işaret ederek, yapılan araştırmalarda sosyal medya hesabı, internet sitesi olan ve bulut teknolojisini kullanan KOBİ’lerin oranının oldukça düşük olduğunun ortaya koyulduğunu dile getirdi.

E- ihracatın çok bildikleri bir yapı olmadığını anlatan İsmail Gülle, “Yedi yıl önce TİM çatısı altında Alibaba benzeri bir platform kurmak istedik ama sanırım zamanlamayı tutturamadık. O yıllarda Alibaba’nın cirosu 1 milyar dolar civarındaydı. Bizim için sevindirici bir gelişme e- ticaret giderek benimseniyor. Devlet e- ihracat konusunda destek veriyor. Daha fazlası için biz de talepkar olmalıyız. Teknolojik imkanları ticarete yansıtmamız lazım. E-ihracatta hedeflerimizi tutturabileceğimiz altyapısal dönüşümü sağlamalıyız” dedi.

İnternetten yaptıkları satışların bugün için 15- 16 mağazanın cirosuna eş değer olduğunu kaydeden Süleyman Orakçıoğlu ise şunları bildirdi:

“Biz klasik şekilde mağazalarımızda ürünlerimizi satarken, ‘sizin ürünleriniz internet sitesinde satılıyor’ dediler. Site bizim değildi, konu üstünde yoğunlaştık. İki üniversite öğrencisinin outletlerden ürünlerimiz alıp, paketleyip, sattıklarını gördük. Sonra onlara bunu birlikte yapalım dedik. İlk iki yıl zarar etmiştik. Rusya’da satış yapıyoruz. Şimdi Ortadoğu’da da yapacağız.”

Kaynak: TRT Haber