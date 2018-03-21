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Buradasınız : » » Avrupa'nın depolarındaki doğalgaz rezervleri eridi

Avrupa'nın depolarındaki doğalgaz rezervleri eridi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki yer altı depolama tesislerinin rezervlerinden rekor düzeyde doğalgaz çekildiğini açıkladı.

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Avrupanın depolarındaki doğalgaz rezervleri eridi

Enerji şirketi Gazprom, Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerini paylaştı. 19 Mart itibarıyla Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerinden toplam 61,9 milyar metreküplük doğalgaz çekildi.

Doğalgaz miktarının, GIE’nin 2011’den bu yana istatistiklerini tuttuğu doğalgaz depolama verilerine göre rekor düzeyde olduğuna işaret edilen açıklamada, soğuk havaların da Avrupa’da henüz sona ermediği belirtildi.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, bir süre önce yaptığı açıklamada, Avrupa’daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki rezervlerin düşük seviyede devam etmesi nedeniyle yaz döneminde Rus gazına olan ihtiyacın artacağını savunmuştu.

Gazprom geçen yıl Avrupa ülkelerine bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,8’lik artışla toplam 192,2 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, Gazprom, doğalgaz, avrupa
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