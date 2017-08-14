  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.165
  • BIST 108694.64
    ALTIN 145.338
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Avrupa'da sanayinin çarkları yavaşladı

Avrupa'da sanayinin çarkları yavaşladı

Sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi'nde yüzde 0,6, Avrupa Birliğinde ise (AB) yüzde 0,5 azaldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupada sanayinin çarkları yavaşladı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi olarak avroyu kullanan ve 19 AB üyesi ülkeden oluşan Avro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, hazianda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

Sanayi üretimi geçen yılın haziran ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

Beklentilerin altında performans gösteren sanayi üretimine ilişkin beklenti, para birliğinde aylık yüzde 0,4 azalması ve yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi.

28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 yükseldi.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 7,5 ile İrlanda’da, en fazla artış ise yüzde 3,4’le Lüksemburg’ta kaydedildi.

Geçen yılın haziran ayına göre ise sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 14,5 ile Estonya olurken, azalış görülen ülkeler de yüzde 8,1’le İrlanda ve yüzde 1,3’le de Malta olarak belirlendi.

Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da ise sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,1 azalmasına karşın yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti. 

Etiketler: sanayi üretimi, avrupa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER