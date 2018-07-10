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Avrupa’da hava trafiği en fazla artan ülke Türkiye oldu

Haziran ayında Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 307 trafikle Türkiye oldu.

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Avrupada hava trafiği en fazla artan ülke Türkiye oldu

Eurocontrol Haziran ayı verilerine göre, Türkiye’de haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 15,4, kalkan uçak sayısında yüzde 15,4, iç hatlarda yüzde 1,9, transit üst geçişlerde yüzde 14,3 artış görüldü.

Genel artış oranı ise yüzde 11,6 oldu.

Haziran ayında Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 307 trafik ile Türkiye oldu. Transit üst geçişler (Overflight) dahil edildiğinde ise Türkiye eklediği günlük ortalama 499 trafikle ikinci sırada yer aldı.

Söz konusu verilere göre charter (tarifesiz) uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 149,7 kalkışla ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanı’nda charter uçuşlarda haziran sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 artış gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Etiketler: türkiye, avrupa
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