Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TRT Haber'de yayınlanan Ekonomi 7/24 programında Elif Saygılıer'in konuğu oldu. Bakan Zeybekci, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin geldiği noktayı ve ekonomideki hızlı toparlanmayı değerlendirdi.

"Avrupa’da 15 Temmuz benzeri girişim olsaydı ekonomi çökerdi, piyasalar kapalı kalırdı"

"Hain darbe girişimi sonrası ekonomi çökecek diye yaygara yaptılar” diyen Zeybekci, “18 Temmuz Pazartesi Türkiye'deki tüm çarklar dönüyordu bu son derece önemli. Hainlerin iddialarını boşa çıkardık. Demokrasi devriminin yanı sıra ekonomi destanı yazıldı. Avrupa’da 15 Temmuz benzeri girişim olsaydı ekonomi çökerdi, piyasalar kapalı kalırdı." ifadelerini kullandı.

Sözlerine tüm şehitlere ve 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlara rahmet dileyerek başlayan Bakan Zeybekci, hain darbe girişimi sırasında TBMM'deki yaşadıklarını anlattı. Üzerlerine yağmur gibi kurşun yağdığını hatırlatan Zeybekci, "15 Temmuz unutulmayacak, asla unutturmayacağız. Dünya tarihine demokrasi devrimi olarak geçecektir. Millet demokrasi için bedel ödedi, demokrasi artık garanti altına alınmıştır." dedi.

"Teşvik ve reformlarla ekonomi atağa kalktı"

Darbe girişimine rağmen ekonominin hızla büyüdüğünü vurgulayan Bakan Zeybekci, "2016'nın ikinci yarısındaki teşvik ve reformlarla ekonomi atağa kalktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli İstihdam Seferberliği' ile işsizlik azaldı. Kredi Garanti Fonu ve destekler ile yatırımların önü açıldı, yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilgisi arttı." ifadelerini kullandı.

"İşsizlik Mayıs'ta tek haneli rakamlara düşebilir"

Ekonomideki atağın işsizlik oranını da düşürdüğünü söyleyen Zeybekci, "Türkiye'de iş gücüne katılım oranı %52'yi geçti. Büyüme devam ettikçe iş gücüne katılım oranı yükselecektir. Her yıl 1 milyon kişiye iş sağlamamız lazım. Nisan'da %10,5'e inen işsizlik oranı Mayıs'ta tek haneli rakamlara düşebilir. Olumlu gelişmeler sürecektir." şeklinde konuştu.

157 milyar dolarlık ihracat öngörülüyor

Türkiye'nin hızlı bir büyüme sürecine girdiğini de belirten Nihat Zeybekci, "İhracatta Haziranda %2 büyüme sağladık. İhracatta rekora gidiyoruz, Temmuz'da tarihin en büyük aylık artışını yakalayabiliriz. Yılsonu itibariyle ihracatın 157 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Büyüme hızı ihracatı doğrudan etkiliyor. İhracatın içindeki yüksek teknolojinin payını da artıracağız." diye konuştu. 180 günlük eylem planına vurgu yapan Ekonomi Bakanı, "Mazeret yok yola devam, mazeret üretmeyeceğiz iş üreteceğiz. Dünyanın en iyi teşvik sistemine sahibiz. Tüm sektörlerde üretimin ve ihracatın artması için düzenlemeler devam edecek, dışa bağımlılık azalacak ve dış ticarette TL kullanımı artırılacak." dedi.

“Fitch'den olumlu not bekliyoruz”

Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“18 Temmuz 2016'da Türkiye ekonomisi tıkır tıkır çalışırken kredi derecelendirme kuruşları not düşürdü. Bu hafta Fitch açıklama yapacak, Ocak'taki puan düşürmesinde gerekçe olarak gösterdikleri her şeyi ortadan kaldırdık. İşsizlik azaldı, istihdam ve ihracat arttı. Türk lirasının değeri istenilen seviyeye geldi. Fitch'den olumlu not bekliyoruz fakat kredi derecelendirme kuruluşlarının ne diyeceğinden ziyade bizim ne yapacağım önemli, biz yolumuza devam edeceğiz."

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine de değinen Zeybekci, "AB'ye tam üye olup olmamak bizim için önemli değil buna millet karar verecektir. Bizim için önemli olan refah seviyesinin ve yaşam standartlarının daha da yükselmesi" ifadelerini kullandı.