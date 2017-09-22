Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,3 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Ağustos Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı ocak-ağustos döneminde yüzde 4,3 büyüyerek 12 milyon 170 bin 599 adet seviyesinde gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 18,9 ile Hırvatistan'da, yüzde 18,1 ile Bulgaristan'da yüzde 16,1 ile Litvanya'da görüldü.

İrlanda yüzde 10,7 ile satışların en çok düştüğü pazar olurken, onu yüzde 2,4 ile İngiltere izledi.

Türkiye, yılın ilk 8 ayında yüzde 2,52 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

Ağustosta yüzde 4,7'lik artış

Otomotiv pazarı geçen ay 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,7 büyüyerek 1 milyon 61 bin 702 adet seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay en yüksek satış artışı yüzde 28,1 ile İzlanda, yüzde 25,3 ile Litvanya, yüzde 21,6 ile Yunanistan'da görüldü.

Ağustosta satışlar en çok yüzde 21,4 ile İrlanda'da düştü. Satışlar Danimarka'da yüzde 11,9, Belçika'da yüzde 6,6

Hafif ticari pazarı yüzde 4,3 büyüdü

İlk 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç pazarı yüzde 4,3 yükselişle 1 milyon 335 bin 785 adede ulaştı.

Söz konusu dönemde en yüksek artış yüzde 27,3 ile Slovenya'da yüzde 19,8 ile Finlandiya'da, yüzde 18,7 ile Yunanistan'da görüldü.

Macaristan'da yüzde 14,9 düşüş görülürken, bu oran İrlanda'da yüzde 1,2, Slovakya'da yüzde 6,2 şeklinde gerçekleşti. Danimarka, Letonya, İngiltere, Polonya ve Çekya'da da düşüş yaşandı.

Türkiye, ilk 8 ayda yüzde 1,46 azalışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Ağustosta hafif ticari araç pazarı yüzde 0,3 büyüdü ve 129 bin 884 adede yükseldi.

Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Bulgaristan yüzde 57,4, Litvanya yüzde 56,1 ve Slovenya yüzde 34,9 oranlarıyla yer aldı.

Geçen ay en fazla düşüş yüzde 37 ile Slovakya'da, yüzde 29,1 ile Macaristan'da ve yüzde 26,5 ile Hırvatistan'da yaşandı. İrlanda, İtalya, İsveç, Danimarka, Letonya, Avusturya, Finlandiya ve Almanya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. .