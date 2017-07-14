Avrupa otomobil pazarı ilk yarıda büyüdü

Avrupa otomobil pazarı, bu yılın ilk 6 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 8 milyon 461 bin 476 adede ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Haziran Ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, otomobil pazarı yılın ilk yarısında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 8 milyon 461 bin 476 adet seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 10 ile İrlanda, yüzde 1,6 ile Finlandiya, yüzde 1,3 ile İngiltere ve yüzde 1 ile Letonya'da görüldü.

Satışlarını en çok artıran ülke yüzde 27 ile Romanya olurken, Hırvatistan'da yüzde 23,6 ve Litvanya'da yüzde 19,7 artış gerçekleşti.

Haziranda yüzde 2,1 artış

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı, haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükselerek 1 milyon 540 bin 299 adet oldu.

Söz konusu dönemde en fazla düşüş yüzde 17,8 ile Letonya'da görülürken, Letonya'yı yüzde 14 ile İrlanda, yüzde 4,8 ile İngiltere, yüzde 3,5 ile Almanya ve yüzde 0,3 ile Belçika izledi.

En yüksek artış yaşanan ülkeler ise yüzde 47 ile Romanya, yüzde 40,6 ile Litvanya ve yüzde 33,7 ile Estonya oldu.

Haziran ayı sonunda Türkiye, yüzde 9,62 azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci sırada yer aldı.