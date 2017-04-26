Avrupa Merkez Bankası'ndan sürpriz beklenmiyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), son dönemde artan enflasyon ve olumlu ekonomik göstergelere karşın yarın yapacağı toplantıda faiz artırımı veya aylık 60 milyar avroluk varlık alım programında bir değişiklik yapması beklenmiyor.

ECB Yönetim Kurulu, Frankfurt’taki merkezinde yarın toplanacak. Toplantının ardından bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

ECB Başkanı Mario Draghi, Aralık 2016 toplantısında, varlık alım programının Mart 2017'ye kadar aylık 80 milyar avro olarak devam edeceğini, Nisan 2017'den itibaren ise programın aylık 60 milyar avro seviyesinde Aralık 2017'ye kadar ve gerekmesi durumunda bu tarihten sonra da süreceğini söylemişti.

Draghi, daha önceki toplantılarda, faizlerin uzun bir süre için mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalması yönündeki beklentilerinin devam ettiğini vurgulamıştı.

Olumlu ekonomik göstergeler beklentileri artırdı

Avro Bölgesi'nde ekonomik canlanmanın hızlandığı yönünde çok sayıda sinyal bulunuyor. IHS Markit tarafından 21 Nisan'da yayınlanan PMI anket verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avro Bölgesi'nin en önemli ekonomisi olan Almanya'da, Ifo İş İklimi Endeksi piyasa beklentisinden daha güçlü gelerek Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yatırımcı güvenine bakıldığında ise Frankfurt merkezli Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, nisanda 23,9 puanla Ağustos 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Olumlu ekonomik göstergelerin yanı sıra Avro Bölgesi için endişe kaynağı olan Fransa'daki seçimlerin ilk turunda Avrupa yanlısı, Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un ilk sırayı almasının ardından yatırımcılar, bankanın genişleme duruşunun seyrine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor.

Söz konusu gelişmeler, piyasalarda ECB'nin tedbirlerini yavaş yavaş geri çekeceği yönündeki beklentileri artırsa da ECB'nin, varlık alım miktarını daha da azaltacağı ve faizleri yükseltmeyi düşünebileceği anlamına gelmiyor.

Uzun süredir sadece ECB'nin değil, politikacıların da Avro Bölgesi'ndeki ekonomik büyümeyi ve borç sürdürülebilirliğini artırmak için daha fazla adım atması gerektiğini savunan Mario Draghi, sık sık, daha önce alınan tedbirlerin etkisini göstermesini bekleyeceklerini de dile getiriyor.

Draghi'nin belirlediği 4 kriter

ECB, özellikle enflasyon dinamiklerini yakından izliyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) nihai verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,5 olarak ölçüldü. Manşet enflasyondaki yükselişe karşın gıda, enerji, alkol ve tütün fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon zayıf kalmaya devam etti. Bu durum, ECB yetkilileri için bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.

ECB Başkanı Draghi, enflasyonda sürekli bir düzeltmenin onaylanması için 4 kriter belirlemiş durumda. Söz konusu kriterler "manşet enflasyonun orta vadede yüzde 2'nin altında ancak yüzde 2’ye yakın seviye yoluna girmesi", "enflasyonun dayanıklı olması ve bu seviyelerde yeterli güvenle istikrara kavuşması", "enflasyonun kendi kendini sürdürmesi, yani para politikasının azalan desteğiyle bile yörüngesini koruması" ve "ölçünün herhangi bir Avro Bölgesi ülkesinin enflasyonu değil, Avro Bölgesi'nin enflasyonu olması..." olarak sıralanıyor.

ECB personeli, Avro Bölgesi'nde bu yıl ortalama yüzde 1,7'lik enflasyon öngörüyor. Bankanın en azından yıl sonuna kadar varlık alım önlemlerini sürdürmesi bekleniyor.