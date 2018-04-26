Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir dönem ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Aylık net varlık alım miktarının 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, varlık alımlarının gerekmesi halinde ve her halükarda Yönetim Konseyi'nin enflasyon hedefiyle tutarlı enflasyon yolunda sürekli bir düzenlemeyi görene kadar daha da uzatılabileceğine işaret edildi.

ECB, Ekim 2017 toplantısında faiz oranlarını değiştirmezken, Aralık 2017'ye kadar aylık 60 milyar avro olan net varlık alım miktarını Ocak 2018'den itibaren aylık 30 milyar avro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam ettirme kararı almıştı.

Kaynak: AA