  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

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Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Varlık alım programının, Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyinin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Etiketler: avrupa merkez bankası, faiz
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