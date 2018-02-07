  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Avrupa hava trafiğinde 'Türkiye' damgası

Türkiye, EUROCONTROL verilerine göre, Aralık 2017'de Avrupa uçuş trafiğine en fazla katkı yapan ülkeler arasında ikinci oldu.

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Avrupa hava trafiğinde Türkiye damgası

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) internet sitesinde yer alan duyuruda, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayınlanan Şebeke/Ağ Operasyonları Raporu'na ilişkin veriler değerlendirildi.

Buna göre, Türkiye, Aralık 2017'de Avrupa uçuş trafiğine en fazla katkı yapan ülkeler sıralamasında ikinci oldu. Avrupa'nın toplam uçak trafiği aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,9 artarken, trafik ağına en fazla uçuş ilave eden ilk beş ülke İspanya, Türkiye, Polonya, Kanarya Adaları ve Portekiz olarak belirlendi.

Atatürk Havalimanı dördüncü oldu

Türk Hava Yolları (THY) da Avrupa hava trafik ağına en çok katkı yapan havayolu şirketleri sıralamasında Eurowings'in ardından günlük 116 yeni uçuş ilavesiyle ikinci sırada yer aldı. Havaalanı kalkış trafiklerine ilişkin istatistiklere göre de Atatürk Havalimanı aralık ayında günlük 595 kalkış trafiğiyle dördüncü oldu.

THY, en fazla uçuş yapan ikinci havayolu şirketi

Havayolu işletmelerinin toplam trafiğine göre yapılan sıralamada, Ryanair günlük bin 683 uçuşla birinci sırada yer alırken, THY günlük bin 214 uçuşla en fazla uçuş yapan ikinci havayolu şirketi olarak dikkati çekti. Pegasus Havayolları da günlük ortalama 429 uçuşla 50 havayolu şirketi arasında 13'üncü sıraya yerleşti.

Atatürk Havalimanı en çok büyüyen havalimanı

SHGM'nin internet sitesinde, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) aralık ayı ve 2017 yıl sonu verilerine de yer verildi. Buna göre, Atatürk Havalimanı, yolcu sayısını aralıkta yüzde 15,9 artırarak, Avrupa'nın bu konuda en çok büyüyen havalimanı olarak öne çıktı.

Kaynak: AA

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