'Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nin başvuru tarihi belli oldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, girişimciliğin ve KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi uygulamalar Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'ne layık görülüyor.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler ile İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'ndaki (COSME) İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılıyor. Ödül programına, Avrupa düzeyinde, 10 binden fazla yeni işletmenin kurulmasını destekleyen binlerce proje başvurusu yapıldı.

Programın amacı, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak, potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmek olarak belirlendi.

Ödül programının Türkiye'de duyurulması ve Türkiye'den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi hususunda KOSGEB görevlendirildi.

Avrupa Komisyonunca verilen karar doğrultusunda ödül yarışması için belirlenen her kategori için bir başarı ödülü, ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecek.

Başvurular, projenin en az iki yıl boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi, bölgede veya Avrupa'nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecek.

Yarışmaya, yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum, kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları ile üniversiteler başvurabilecek.

İstekliler, www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 30 Nisan'a kadar Başkanlığa gönderecek.

Kaynak: AA