Avrupa Ekonomik Senatosu'na ilk kez bir Türk seçildi

Dünyada 300 kişi ile sınırlı, bazı kuruluşların liderlerinden oluşan EES arasında TARIMKON'da yer almaya başladı.

TARIMKON Genel Başkanı Hakan Yüksel, Avrupa Ekonomik Senatosu'nda senatör olarak görevlendirildi. Görevlendirme ile ilgili tebliğ, senato yetkilisi Iraj Alıpour tarafından yapıldı. TARIMKON Genel Merkezi"nde düzenlenen törenle imzalar atıldı.

"Ülkemizi kalkındırmak tek gayemiz olacak"

Böylece ilk Türk Ekonomi Senatörü unvanını alan TARIMKON Başkanı Yüksel, senatoya kabul edilmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, gıda ve tarım konularının her platformda konuşulması gerektiğini ifade etti.

Yüksel, "Milli ve yerli tarım ile ilgili önemli projeleri ülkemize kazandırmayı asli bir görev görmekteyiz. Ülkemize katkı sağlayacak projelerimiz ile ilgili yurt dışında çok fazla ülke ile müşterek çalışmalar sürdürüyoruz. Avrupa Ekonomik Senatosu'nda da ülkemizi kalkındırmak tek gayemiz olacak. Senatonun ilk Türk senatörü olmanın haklı gururu ile durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA