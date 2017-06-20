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Avrupa borsaları kayıpta

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları kayıpta

Avrupa borsaları günü kayıpla tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,70 azalışla 389,21 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 gerileyerek 7.472,71 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 değer kaybederek 10.746,10 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi esa yüzde 0,58 düşerek 12.814,79 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 azalarak 20.810,02 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi de yüzde 0,32 kayıpla 5.293,65 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.16 itibarıyla yüzde 0,24'lük azalışla 1,1122 seviyelerinde bulunuyor.

Etiketler: Avrupa borsaları, borsa
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