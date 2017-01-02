Avrupa borsaları haftaya düşüşle açıldı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, yatay seyrederek 361,09 puan oldu.
Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,4 düşüşle 11.430,07 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 19.221,84 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalarak 4.848,10 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 9.322,10 puana geriledi.
İngiltere borsasında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
Analistler, bugün Avrupa'da İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini belirtti.