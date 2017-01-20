  • 20 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.826
    EURO 4.075
  • BIST 82185.81
    ALTIN 147.831
Buradasınız : » » Avrupa borsaları haftanın son gününe düşüşle başladı

Avrupa borsaları haftanın son gününe düşüşle başladı

Bugün açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşüşle 362,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 kayıpla 7.202,96 puan oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Avrupa borsaları haftanın son gününe düşüşle başladı

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmamasının ardından avro/dolar paritesi 1,06'nın altını test etse de son 10 gündür içinde hareket ettiği 1,06-1,07 bandı içinde dengelendi.

ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, özellikle enflasyon görünümünün daha az elverişli hale gelmesi durumunda büyüklük veya süre açısından varlık alım programını artırmaya hazır olduklarını söyledi. Bu gelişmelerle dün negatif bir seyir izleyen Avrupa borsaları, sınırlı da olsa düşüş eğilimini bugüne de taşıdı.

Bugün açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşüşle 362,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 kayıpla 7.202,96 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 11.556,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalarak 4.827,33 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 9.366,10 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 19.476,35 puana geriledi.

Analistler, bugün İngiltere'de açıklanacak perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirtti.

 

Etiketler: Avrupa borsaları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER