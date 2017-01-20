Avrupa borsaları haftanın son gününe düşüşle başladı

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmamasının ardından avro/dolar paritesi 1,06'nın altını test etse de son 10 gündür içinde hareket ettiği 1,06-1,07 bandı içinde dengelendi.

ECB Başkanı Mario Draghi, faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında, özellikle enflasyon görünümünün daha az elverişli hale gelmesi durumunda büyüklük veya süre açısından varlık alım programını artırmaya hazır olduklarını söyledi. Bu gelişmelerle dün negatif bir seyir izleyen Avrupa borsaları, sınırlı da olsa düşüş eğilimini bugüne de taşıdı.

Bugün açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 düşüşle 362,25 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 kayıpla 7.202,96 puan oldu.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 11.556,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalarak 4.827,33 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 9.366,10 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 19.476,35 puana geriledi.

Analistler, bugün İngiltere'de açıklanacak perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirtti.