Avrupa borsaları güne yükselişle açıldı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 yükselişle 363,73 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.257,77 puan oldu.

Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,2 artışla 11,590,44 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artarak 19.381,08 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 4.901,49 puana yükseldi.

İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 9.476,70 puana geriledi.

Analistler, bugün İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, Brexit ile ilgili partisinin duruşunu anlatacağı konuşmasının izleneceğini belirterek, ABD'de ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamaları ile toptan eşya stokları verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.