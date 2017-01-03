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Avrupa borsaları güne yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

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Avrupa borsaları güne yükselişle açıldı
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 yükselerek 364,25 puan, Londra'da FTSE-100 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.163,25 puan oldu.
 
Frankfurt'ta DAX endeksi yüzde 0,3 artışla 11.628,93 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 19.709,38 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 4.904,91 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 9.452,80 puana çıktı.
 
Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranı ile ABD'de imalat sanayisine ilişkin verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, ABD ve İngiltere piyasalarının bugün açılmasıyla gerek pay piyasalarında gerekse kur tarafında hareketliliğin artabileceğini dile getirdi.
 
Etiketler: Avrupa borsaları
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