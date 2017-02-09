  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Avrupa borsa liginde Türk futbolu zirvede

Avrupa borsa liginde Türk futbolu zirvede

KPMG'nin yaptığı araştırmaya göre, 2016'da hisse değerleri en çok yükselen üç kulüp Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray oldu.

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Avrupa borsa liginde Türk futbolu zirvede
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin borsadaki performansını incelediği araştırma, 2016'da hisse değerleri en çok yükselen üç kulübün Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray olduğunu ortaya koydu.
 
KPMG'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Futbol Benchmark ekibi, Avrupa'nın önde gelen yedi futbol ülkesindeki takımların 2016 yılındaki borsa performansını mercek altına aldı. Araştırmada İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz ve Türkiye'deki kulüpler yer aldı.
 
Araştırmada, borsada büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor, yıllık yüzde 123,6'lık büyümeyle ilk sırayı aldı. Bordo mavililerin bu büyümesinde yeni yapılan stadının etkili olduğu düşünülüyor.
 
Trabzonspor'u geçen sezon Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş takip etti. Siyah Beyazlıların hisseleri 2016 yılında yüzde 85,2 artış gösterdi.
 
Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray da üçüncü sırada kendisine yer buldu. 2016'da kupa kaldıramayan ve Finansal Fair Play kısıtlaması getirilen Fenerbahçe'nin hisseleri ise bu gelişmelerden etkilenerek sadece yüzde 4,8 arttı ve rakiplerinin gerisinde kaldı.
 
Türk kulüplerinin hisselerindeki artış yeni yayın anlaşmasıyla birlikte Süper Ligin değerinin arttığını da gösterdi.
Etiketler: vergi ve danışmanlık hizmetleri, Trabzonspor, kpmg, Galatasaray, Fenerbahçe, Denetim, Beşiktaş, avrupa borsa ligi
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