Avrupa Birliği'nde otomobil pazarı geriledi

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı eylül ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 2 daralarak 1 milyon 427 bin 105 adet seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) 2017 eylül ayı yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

Buna göre, AB’de yeni otomobil satışları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 1 milyon 427 bin 105 olarak gerçekleşti.

AB’de yeni otomobil tescilleri bu yılın ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 11 milyon 660 bin 121'e ulaştı.

AB üyesi 28 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil İngiltere'de trafiğe çıktı. Bu dönemde İngiltere'de 426 bin 170, Almanya'da 288 bin 35, Fransa'da 170 bin 645, İtalya'da 166 bin 956, İspanya'da 83 bin 291 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, yılın ilk 9 ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 741 bin 225'le VW Grubu gerçekleştirdi. Bu dönemde, gruba ait, Volkswagen satışları 1 milyon 257 bin 317, Audi satışları 619 bin 31, Skoda satışları 513 bin 929, Seat satışları 293 bin 957, Porsche satışları da 53 bin 379 oldu.

Böylece, VW Grubu otomobillerinin satışları ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artış kaydetti.

AB’deki yeni araçlarda VW Grubunu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 1 milyon 299 bin 571 otomobil sattı. Gruba ait Peugeot tescilleri 683 bin 466, Citroen tescilleri 437 bin 30'a ulaştı.

Renault Grubu 1 milyon 198 bin 566 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı. Bunların 845 bin 121'i Renault ve 349 bin 683'ü Dacia marka otomobil oldu.

Yeni trafiğe çıkan araçlarda bu grupları, FCA Grubu 816 bin 995, Ford 787 bin 408, BMW Grubu 755 bin 516, Daimler Grubu da 732 bin 594 otomobille izledi.