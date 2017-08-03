  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Avro Bölgesi'nin büyümesinde yavaşlama sinyali

Avro Bölgesi’nde temmuz ayı PMI, art arda ikinci ay da azalırken, endeks, bölgede üçüncü çeyreğin başında büyümenin yavaşladığına işaret etti.

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Avro Bölgesinin büyümesinde yavaşlama sinyali

Avro Bölgesi’nde temmuz ayı nihai bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 55,7 puanla 6 ayın en düşük seviyesine indi. Art arda ikinci ay azalan endeks, bölgede üçüncü çeyreğin başında büyümenin yavaşladığına işaret etti.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI haziranda 56,3 iken temmuzda 55,7 puana geriledi. Son 6 ayın en düşük seviyesini gören endeks, daha öne açıklanan öncü verideki 55,8 puandan aşağı yönlü revize edildi.

Avro Bölgesi’nde temmuz ayı nihai hizmet sektörü PMI ise önceki aya göre değişmeyerek 55,4 puan seviyesinde belirlendi.

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da temmuz ayı nihai bileşik PMI 56,4 puandan 54,7 puana ve hizmet sektörü PMI da 54 puandan 53,5 puandan 53,1 puana geriledi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da yakından takip ettiği veriler, bölgede büyümenin 3. çeyreğin başında yavaşlama sinyalleri verdiğine işaret etti.

"Anketler büyüme hızında yavaşlama olduğunu gösterdi"

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, “Anketler temmuz ayında büyüme hızında ufak bir yavaşlama olduğunu gösterdi, ancak bu yine de iş koşullarının teşvik edici derecede iyimser bir resmini oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Avro bölgesi
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