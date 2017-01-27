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Buradasınız : » » 'Avro 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir'

'Avro 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir'

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi olacağı iddia edilen Theodore (Ted) Roosevelt Malloch, "Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir." dedi.

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Avro 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir

Malloch, İngiliz yayın kurumu BBC'ye verdiği röportajında, avro para biriminin ciddi problemleri olduğuna dikkati çekerek, "Bence (avro)sadece vefat etmekle kalmıyor, avronun gerçek sorunları da bulunuyor. Avro, önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde çökebilir. Ben olsam 2017 yılında avro açığa satardım." diye konuştu.

Büyük şirket birleşmeleri ve satın alma anlaşmalarının bir kaç ay içerisinde tamamlanabildiğini anımsatan Malloch, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlatmasının ardından sadece 90 gün içerisinde ABD'yle bir ticaret anlaşması yapabileceğini söyledi.

Malloch, İngiltere'nin ABD’yle ticaret anlaşması görüşmeleri yapmasına AB tarafından izin verilmemesinin "saçma" olduğunu belirtti.

Ted Malloch'un yakın zamanda ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD’nin AB Büyükelçisi olarak atanması bekleniyor. AA

Etiketler: Avro, abd başkanı donald trump, Ted Malloch
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