Avrasya Tüneli konut fiyatlarını yüzde 30 artırdı

İstanbul'un iki yakası arasındaki 100 dakikalık mesafeyi 15 dakikaya indirecek, günlük ortalama 100 binin üzerinde aracın kullanacağı tünel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla hizmete açılacak.

Deprem ve tsunamiden etkilenmeyecek, üstün güvenlik özellikleriyle sığınak olarak da kullanılabilecek Avrasya Tüneli, şehrin iki yakasındaki giriş ve çıkışlarına yakın bölgelerdeki gayrimenkul ürünlerinin de fiyatını artırdı.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, ulaşım projelerinin konut fiyatlarını her zaman artırdığını belirterek, özellikle "mega" olarak tabir edilen Avrasya tüneli gibi projelerin bölgelerindeki evlere değer kazandırdığını söyledi.

Son bir yıllık dönemde, projenin tamamlanmasına az bir süre kalmasının da etkisiyle, proje güzergahındaki bölgelerde yer alan konut fiyatlarında ve kira değerlerinde yüzde 40'lara varan oranlarda artış yaşandığını dile getiren Maya, ortalama artışın ise yüzde 30 civarında olduğunu kaydetti.

Projenin Avrupa yakası ayağında yer üstüne çıkış noktaları ve yakın çevresinde konut kullanımından pek bahsedilemediğini belirten Maya, "Bu yüzden konut fiyatlarına esas etki Anadolu yakasında hissedildi. Proje çevresinde değer artışının en fazla olduğu bölgeler; Merdivenköy, Koşuyolu ve Acıbadem mahalleleridir." ifadelerini kullandı.

Maya, yüksek değerli markalı konutları araştırma dışında tuttuklarını belirterek, projenin etkisini görebilmek için özellikle münferit binaları ve ikinci el konutları değerlendirmeye aldıklarını aktardı.

Son bir yıldaki artış miktarı Acıbadem ve Koşuyolu'nda yüzde 30, Hasanpaşa'da yüzde 14, Ünalan'da yüzde 33, Merdivenköy'de yüzde 41, Yedikule'de yüzde 36 ve Zeytinburnu'nda ise yüzde 30'a ulaştı.AA