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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yeni düzenleme

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri yarından itibaren değişecek.

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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yeni düzenleme

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) tarafından işletilen Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, tünelden geçiş ücretlerinin 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi.

Saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 21 lira, minibüsler için ise 31,50 lira olarak belirlendi.

Bu arada, 20 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli'nde 3 Ocak 2017'den itibaren otomobiller için 16,60 lira, minibüsler için ise 24,90 lira geçiş ücreti uygulanıyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrasya Tüneli geçiş ücretleri
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