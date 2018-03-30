AVM'lerin 2017 cirosu 110 milyar lira

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akadametre Research iş birliği ile hazırlanan "AVM Endeksi" AYD Başkanı Hulusi Belgü tarafından açıklandı.

"2023'de 200 milyar lira ciro hedefliyoruz"

2016 ve 2017 yılında Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını belireten Hulusi Belgü, "2016 yılında biraz temmuz ayından sonra cirolarda düşüş yaşansa da, çok hızlı şekilde toparlandı. 2017 yılında artış devam etti ve ciroda 110 milyar lirayı yakaladık, cirolarımız şu an enflasyonun epey üstünde artmaya devam ediyor. 2018 yılında 125 milyar lira, 2023 yılında ise 200 milyar lira ciro hedefliyoruz." dedi.

AVM sayısı 2018'de 410 olacak

Belgü, 2017 yılında 397 olan AVM sayısının 2018 yılında 410'a, 2023 yılında ise 475'e çıkmasını beklediklerine dikkati çekerek, "12 milyon metrekare olan kiralanabilir alanların ise 2023 yılında 15 milyon metrekareye, ziyaretçi sayısının ise 2018'de 2,3 milyara ve 2023'te 2,8 milyara ulaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Belgü, gelinen noktada AVM'lerimiz bugün gelinen noktada 58 milyar dolarlık yatırımı ve 520 bin nitelikli istihdamı temsil ettiğini belirterek, Türkiye'de şu an bulunan 397 AVM'nin 82 tanesinin yabancı yatırımcılar tarafından hayata geçirildiğini, toplam 12 milyon metrekarenin üzerindeki kullanılabilir alanın 3,3 milyon metrekaresinin yine yabancı yatırımcılara ait olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA