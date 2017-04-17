  • 17 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.655
    EURO 3.893
  • BIST 90743.98
    ALTIN 151.254
Buradasınız : » » Av yasağının ardından balık fiyatları yükseldi

Av yasağının ardından balık fiyatları yükseldi

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, balık fiyatlarında da artışa neden oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Av yasağının ardından balık fiyatları yükseldi

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, balık fiyatlarında da artışa neden oldu.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, özellikle bir haftalık süreçte balık fiyatlarının yüksek seyretmesini beklediklerini söyledi.

Av yasağının başlamasının fiyatların yükselmesinde en önemli etken olduğuna işaret eden Bayrak, bunun yanında "dip balıkları" diye tabir edilen balık türleri avında yaşanan düşüklüğün de fiyatların yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Tezgahların şu an itibarıyla sezonun en boş günlerini geçirdiğini ifade eden Bayrak, "Bilindiği gibi büyük balıkçı tekneleri için av yasakları başladı. Artık 1 Eylül'e kadar kıyı balıkçılarımızın ağlarına takılacak balıkların yolunu gözleyeceğiz. Dolayısıyla bu durum fiyatların bir anda artmasına neden oldu. Fiyatların artmasının diğer bir etkeni de dip balıkları diye tabir edilen ve yılın tamamında avlanabilen istavrit, mezgit ve barbunya gibi balık türlerinde yaşanan azalma. Bu iki tablo bir araya gelince balık fiyatları arttı." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise fiyatların artmasının doğal olduğunu belirterek "Her sezon bitişinde ilk günlerde artışlar yaşanır. Bu tablonun geçici olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlar bir hafta sonra tekrar normale dönecektir." dedi.

Sinop'ta tezgahlarda istavrit ve mezgitin kilogramları 15, az miktarda avlanabilen barbunyanın ise 30 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Etiketler: av yasağı, av yasağı ne zaman başladı, balık fiyatları, balık türleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER