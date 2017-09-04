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Av yasağı sona erdi balık fiyatları düştü

Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından balık fiyatlarında düşüş yaşandı.

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Av yasağı sona erdi balık fiyatları düştü

Denizlerde 1 Eylül'de av yasağının sona ermesi ve palamut, mezgit, barbunya ve istavritin tezgahlardaki yerini almasının ardından balık fiyatlarında düşüş yaşandı.

Sinop'ta av sezonunun açılmasıyla denize açılan balıkçı tekneleri, limana az miktarda da olsa avladıkları palamut, mezgit, barbunya ve istavrit ile döndü.

Sinop Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, sezonun açılmasıyla balık fiyatlarında yüzde 70'e varan düşüşler yaşandığını söyledi.

Sezon öncesi kilogramı 45 liradan satılan barbunyanın şu an 20 liradan alıcı bulduğunu vurgulayan Ünlü, vatandaşların fiyatı ucuz olan balıklara yoğun ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

Ünlü, hava muhalefeti nedeniyle sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Bayramla av sezonunun başlangıcı aynı güne denk geldi. Buna bir de olumsuz hava koşulları eklenince sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Halen çoğu arkadaşımız denize açılmış değil. Ancak yine de tezgahlarda balık çeşitliliği artmış durumda. Palamut, mezgit, barbunya ve istavrit gibi balıklar tezgahlardaki yerini aldı ama geçen seneye göre palamut maalesef istediğimiz düzeyde görünmüyor. Diğer balık türleri ise normal seviyelerde. Umudumuz palamudun bollaşması. İnşallah sezonu bizim adımıza güzel geçer."

Sinop'ta tezgahlarda yer alan palamut tanesi 8 liradan, mezgit kilogramı 10, barbunya 20, istavrit ise 12 liradan satışa sunuluyor.

Etiketler: balık fiyatları, balık avı, balık av sezonu
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