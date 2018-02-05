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Buradasınız : » » ATO'dan 'yerli ve milli üretim' girişimi

ATO'dan 'yerli ve milli üretim' girişimi

Yerli ve milli üretim konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten ATO Başkan Baran, "Yerli ve milli üretimi destekleyecek politikalar üretilmesini, uygulanmasını istiyoruz" dedi.

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ATOdan yerli ve milli üretim girişimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayesinde ATO tarafından yarın gerçekleştirilecek "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim" temalı konferansın önemini anlattı.

"Amacımız yerli ve milli üretimin ülkemiz açısından taşıdığı değere dikkat çekmek"

Yerli ve milli üretim konusunda uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Baran, Türkiye'deki ticaret odaları arasında bu konuda özel ihtisas komisyonu kuran ilk oda olduklarını söyledi.

Baran, söz konusu komisyonun 2013'te faaliyetlerine başladığına işaret etti.

"2014 yılında 'Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Paneli', Mayıs 2016'da ise OSTİM iş birliğiyle 'Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği Programı Konferansı'nı gerçekleştirdik. Her ikisi de geniş katılımla yapıldı. Panel ve konferanstan çıkan sonuçları devletimizin ilgili kademeleriyle paylaştık. 6 Şubat'ta TOBB Konferans Salonu'nda düzenleyeceğimiz 'Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim' konulu konferansımızı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayesinde yapacağız. Amacımız yerli ve milli üretimin ülkemiz ve geleceğimiz açısından taşıdığı değere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak, kamu alımlarında yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek, kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak."

"Payımıza düşen sorumlulukları yerine getiririz"

Yerli ve milli üretim konusunda kamu ve özel sektörün üzerine düşen sorumlulukları bulunduğunu belirten Baran, "Yerli ve milli üretim konusunda farkındalığın artırılarak bu konuda somut adımlar atılmasını, yerli ve milli üretimi destekleyecek politikalar üretilmesini ve uygulanmasını istiyoruz. Özel sektör olarak bizler güçlü Türkiye için yerli ve milli üretim konusunda payımıza düşen sorumlulukları yerine getiririz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yerli, üretim, milli, ato
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