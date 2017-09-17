Atık su arıtma tesislerine 216 milyon liralık enerji desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla son 5 yılda bin 485 atık su arıtma tesisine yaklaşık 216 milyon lira enerji desteği verildi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bakanlık, Türkiye'de kısıtlı su kaynaklarının akılcı yönetimi için atık suların planlı şekilde yönetilmesi ve altyapı çalışmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bakanlığın belediyelere ait atık su arıtma tesisi sayısının artırılmasına ilişkin yürüttüğü faaliyetler sonucu belediye nüfusunun yüzde 81'i arıtılabilir hale geldi.

Bakanlıkça 2023'te toplam belediye nüfusunun yüzde 100'ünde atık su arıtma hizmeti verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, yurt genelinde 2002'de 145 atık su arıtma tesisi ile 248 belediyeye atık su arıtma hizmeti sunulurken, 2016 itibarıyla 954 atık su arıtma tesisi ile 584 belediyeye bu hizmet sağlanmaya başlandı.

2023 yılına kadar bin 501 atık su artıma tesisi planlanıyor

Bakanlık tarafından atık sulara ilişkin çalışmalar, 2015-2023 yıllarını kapsayan "Atık su Arıtımı Eylem Planı"na uygun şekilde sürdürülürken, hazırlanan plana göre 2023 yılına kadar toplam bin 501 adet atık su artıma tesisi yapılması da öngörülüyor.

Bu tesislerin 2016 sonunda 104'ü işletmeye alındı.

Atık su arıtma tesislerine bakanlıktan enerji desteği

Büyük harcamalar yapılarak kurulan atık su arıtma tesislerinde arıtılan suların yeniden kullanımı ile ekonomiye kazandırılmasının öneminden de hareketle bakanlık, ortaya çıkan arıtılmış atık suların alternatif kullanım alanları ve kullanım kalite kriterlerinin belirlenmesi gerekliliğine ilişkin de çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda 2011'den itibaren su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların korunması amacıyla atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yüzde 50'sine kadarlık kısım Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca karşılanıyor.

Buna göre, 2011-2016 yıllarında bin 485 adet tesise yaklaşık 216 milyon liralık enerji desteği sağlandı. Bu tesislere 2017'de de yaklaşık 60 milyon lira ödeme yapılması planlanıyor.