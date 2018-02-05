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Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Yarıyıl tatilini kapsayan 19 Ocak-5 Şubat tarihlerinde, 3 milyon 14 bin 514 yolcu, Atatürk Havalimanı'nı kullandı.

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Atatürk Havalimanında yarıyıl tatili yoğunluğu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Ocak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarıyıl tatilinde Atatürk Havalimanı'nda hizmet verdikleri yolcu sayısında büyük artış olduğunu açıkladı. 

Buna göre, 19 Ocak ve 5 Şubat tarihleri arasında havalimanında, iç hat ve dış hatta hizmet alan toplam yolcu sayısı 3 milyon 14 bin 514 oldu. 

Aynı tarihlerde havalimanından iç hatlarda 6 bin 271, dış hatlarda 14 bin 277 olmak üzere toplam 20 bin 548 uçak iniş kalkış yaptı.

Kaynak: AA 

Etiketler: funda ocak, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı
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