  • 31 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.755
    EURO 4.672
  • BIST 120057.91
    ALTIN 162.007
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Yarıyıl tatilinin başladığı 19 Ocak'tan itibaren iç ve dış hatlarda 1 milyon 698 bin 499 yolcu, Atatürk Havalimanı'nı kullandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Atatürk Havalimanında yarıyıl tatili yoğunluğu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, sömestir tatilinin bir kısmını içine alan 19-30 Ocak'ta, geçen yıla göre iç hat yolcu trafiği yüzde 12, dış hat yolcu trafiği yüzde 23 olmak üzere toplamda yüzde 19 arttığını açıkladı.

Bu dönemde, iç hatlarda 296 bin 787, dış hatlarda 537 bin 608 yolcu bu havalimanına geldi.

Havalimanından iç hatlarda 297 bin 469, dış hatlarda ise 566 bin 635 kişi başka şehir ve ülkelere gitti.

19-30 Ocak'ta 1 milyon 698 bin 499 yolcu Atatürk Havalimanı'nı kullanarak seyahat etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yarıyıl Tatili, İstanbul Atatürk Havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER