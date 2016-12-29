Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Piyasalar

  • Dolar: 3.532
    Euro: 3.696
  • BIST: 77820.09
    Altın: 129.984

Kapat
Buradasınız : » » Atatürk Havalimanında seferler azaltılacak

Atatürk Havalimanında seferler azaltılacak

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk Havalimanında 30-31 Aralık'taki seferler yüzde 25 oranında azaltılacak.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Atatürk Havalimanında seferler azaltılacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da, 30-31 Aralık'ta olumsuz meteorolojik şartlar beklendiği belirtildi.
 
Açıklamada, "30 Aralık Cuma saat 03.00'ten itibaren 31 Aralık saat 03.00'e kadar beklenen ağır meteorolojik şartlar (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 25 oranında azaltılmasına karar verilmiştir. Yolcuların, uçuşları hakkındaki bilgiyi bilet aldıkları havayolu kuruluşlarından temin etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.
 
Başmüdürlük, daha önce de bugünkü seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını duyurmuştu.
 
Etiketler: Atatürk Havalimanı, devlet hava meydanları, DHMİ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER