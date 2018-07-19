ATAK'tan ihracat başarısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında yürütülen Atak helikopteri görüşmeleri sonunda 1,5 milyar dolarlık sözleşme imzalandı.

Türkiye'yi taarruz helikopteri ihracatı yapan birkaç ülke arasına sokan bu gelişme, ekonomik boyutuyla da çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, geçen yıl yaklaşık 157 milyar dolarlık ihracata imza attı. Pakistan'a yapılan tek kalemlik ATAK ihracatı, geçen yılki ülke ihracatının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldi.

ATAK ihracatı, Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 3,3 milyar dolarlık "mücevher" ihracatın ise yaklaşık yarısını buldu.

Pakistan'a yapılacak 2-3 yıllık bir döneme yayılan ATAK teslimatlarının ekonomik karşılığı, yıllık 2,3 milyar dolarlık "su ürünleri ve hayvansal mamuller", 2,2 milyar dolarlık "yaş meyve ve sebze" ile "halı", 1,9 milyar dolarlık "fındık ve mamulleri" ihracatına yaklaştı.

"Deri ve deri mamullerindeki" yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracatı yakalayan ATAK satışı, birçok sektörün yıllık ihracatını ise geride bıraktı.

ATAK ihracatı, geçen yılki 1,4 milyar dolarlık "meyve sebze mamulleri", 1,3 milyar dolarlık "gemi ve yat" ile "kuru meyve ve mamulleri", 950 milyon dolarlık "tütün", 323 milyon dolarlık "zeytin ve zeytinyağı" ihracat rakamlarının üzerinde gerçekleşti.

Sektörün yıllık ihracatının yüzde 87'si

Pakistan'a ATAK ihracatı, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracat stratejilerinin başarısına önemli katkılarda bulunacak.

Taarruz helikopteri gibi zorlu bir ürünün ihracat başarısı yakalaması, Türk savunma sanayii tarafından uluslararası pazarlara yönelik güçlü bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Bu satışın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin farklı ülkelerde ATAK ihracatına yönelik görüşmelerini olumlu etkilemesi bekleniyor. ATAK satışı, helikopter üzerinde ürün ve çözümleri bulunan bir dizi firmaya yurt dışına açılma olanağı sunacak.

İhracatın lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketini kapsaması Pakistan ile uzun yıllara yayılan bir iş ilişkisi kurulması anlamına geliyor.

Pakistan'a yapılan 1,5 milyar dolarlık ihracat, savunma ve havacılık sanayisinin geçen yılki yaklaşık 1,7 milyar dolarlık ihracatının ise yüzde 87'sine karşılık geldi.

Kaynak: AA