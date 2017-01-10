  • 10 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.778
    EURO 3.992
  • BIST 77384.17
    ALTIN 143.519
Buradasınız : » » Aşırı sağcı liderden Fransız otomotiv firmalarına tehdit

Aşırı sağcı liderden Fransız otomotiv firmalarına tehdit

Aşırı sağcı lider Le Pen, Fransa dışında üretim yapan otomotiv firmalarını uyardı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Aşırı sağcı liderden Fransız otomotiv firmalarına tehdit
Le Pen, cumhurbaşkanı seçilirse, yurt dışında üretim yapan firmaları Fransa'ya çağıracağını, gelmeyenlere özel vergi uygulayacağını söyledi.
 
Fransız aşırı sağcı lider, cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, otomotiv sektörünü Fransa'da üretim yapması konusunda uyardı.
 
Aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) Lideri ve cumhurbaşkanı adayı Le Pen, France 2 televizyonunun konuğu oldu.
 
Bu yıl nisan-mayıs aylarında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin vaatlerinden bahseden Le Pen, seçilmesi halinde yerli ekonomiyi destekleyeceğini, yurt dışında üretim yapan Fransız otomotiv firmalarına vergi yaptırımı getirmek istediğini söyledi.
 
Le Pen, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın da daha önce açıkladığı gibi, özellikle otomobil firmalarının üretimlerini ülke içinde yapmasını aksi taktirde özel vergilendirilmeleri gerektiğini savundu.
 
Daha önce Trump da Genel Motors'u, Meksika'da ürettiği Chevy Cruze modelini işaret ederek "Ya üretimini ABD'de yap ya da sınır vergini öde." şeklinde uyarmıştı.
 
Fransız otomobil devleri Renault, Peugeot, Citroen'in Avrupa'da birçok ülkede faaliyeti ve üretimi bulunuyor. Renault'nun Bursa'daki fabrikasının yıllık 360 bin araç ve 450 bin motor üretme kapasitesine sahip olduğu biliniyor.
 
Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, firmaların, Fransa'da da vergi ödemeleri ve iş gücü yaratmaları için, üretimlerini Fransa'ya taşımalarını talep edeceğini söylüyor.
 
Etiketler: fransa, Renault, citroen, Le Pen
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER