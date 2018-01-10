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Buradasınız : » » Asgari ücrete devlet desteği devam edecek

Asgari ücrete devlet desteği devam edecek

2016 yılında uygulanmaya başlayan asgari ücrete 100 liralık devlet desteği, bu yıl da devam edecek.

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Asgari ücrete devlet desteği devam edecek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç, işverene asgari ücret desteğinin bu yıl da 100 lira olarak devam edeceğini bildirerek, işveren camiası olarak bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Koç, Asgari ücret desteğinin ilk olarak 2016 yılında uygulanmaya başladığını anımsatarak, 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesinin bu desteğin verilmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Hükümet yetkililerinin, geçen aylarda, "iki yıldır uygulanan desteğe, 2018 yılında devam edilmeyeceği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Koç, buna karşın gerek işverenler olarak kendilerinin, gerekse işçi sendikalarının bu desteğin devamı yönünde talepleri bulunduğunu vurguladı.

Koç, yeni asgari ücretin belirlendiği 29 Aralık'taki görüşmelerde asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam ettirilmesinin karara bağlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Desteğin miktarı konusunda belirsizlik vardı. Bunun 100 liranın altında olabileceği yönünde çeşitli duyumlar da kulağımıza geldi ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız, rakamın 100 lira olarak devam etmesi yönünde çok olumlu bir yaklaşım gösterdiler. İşveren camiasını mutlu eden bu yaklaşımlarından dolayı kendilerine minnettarız. Çünkü bütçede olmadığı söylenen bu destek konusunda taleplerimizi dikkate aldılar." dedi.

Kaynak: AA
 

Etiketler: asgari ücret desteği, asgari ücret
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