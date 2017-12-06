  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Asgari ücret yıl sonunda da net tutarın altına düşmeyecek

Gelir vergisi nedeniyle yılın son dört ayına ilişkin net ücretleri bin 404,06 liranın altına düşenlerin ödemeleri, ilave asgari geçim indirimiyle bin 404,06 liraya tamamlanacak.

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Asgari ücret yıl sonunda da net tutarın altına düşmeyecek

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle yılın son dört ayına ilişkin net ücretleri bin 404,06 liranın altına düşenlerin ödemeleri, ilave asgari geçim indirimiyle bin 404,06 liraya tamamlanacak.

Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile çalışanların ücretlerinin yılın son dört ayında bin 404,06 liranın altına düşmesinin asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik düzenlemeye açıklık getirildi.

Asgari ücretlilerin bu yılın eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin aylık hesaplanan net ücretiyle ocak ayında aldıkları ücret arasındaki fark, çalışanın asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek.

Yıl sonu için fark rötüşu

Böylece, yılın son dört ayına ilişkin net ücretleri bin 404,06 liranın altına düşenlerin ödemeleri, ilave asgari geçim indirimiyle bin 404,06 liraya tamamlanacak.

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri bin 404,06 liranın altına düşmeyenler uygulamadan yararlanamayacak.

Çalışanın, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin bu tutarın altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacak.

Buna ilişkin usul ve esaslarla mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Bu yıl başından itibaren bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere bin 404,06 lira net ücret ödenmeye başlanmıştı. Bu yıl asgari ücret tutarında yapılan artış nedeniyle bin 777,50 lira brüt asgari ücret geliri elde edenlerle bin 889,84 liraya kadar brüt ücret geliri olan çalışanın elde ettiği ücret gelirleri üzerinden ödemesi gereken gelir vergisi, eylülden itibaren vergi tarifesinin ikinci dilimi de dikkate alınarak hesaplanmış, bu nedenle söz konusu ücretlilerden bir kısmının eline geçen net ücret tutarı bin 404,06 liranın altına düşmüştü.

Tebliğin uygulamasında net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade ediyor.

Etiketler: maliye bakanlığı, Gelir vergisi, asgari ücret
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