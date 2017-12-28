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Asgari ücret yarın açıklanacak

2018 yılı için geçerli olacak asgari ücret yarın belli olacak. 7 milyon çalışan yılbaşı öncesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan gelecek haberi bekliyor.

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Asgari ücret yarın açıklanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın dördüncü kez toplanacak. İşçi ve işveren temsilcileriyle hükümet son değerlendirmelerini yapacak. Ardından 2018 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak.

Geçen yıl asgari ücrete yüzde 8 artış yapıldı. Şu anda geçerli olan net asgari ücret bin 404 lira.

İşçi temsilcisi Türk-İş, TÜİK verilerinden yola çıkarak, net bin 893 lira talep etti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK, bu miktara sıcak bakmadı, yüksek buldu.

Karşı teklif getirmeyen TİSK, "gerçekleşen değil hedeflenen enflasyon dikkate alınmalı" görüşünü savundu.

İşverenler, devletin 100 liralık asgari ücret desteğinin de devam etmesini istiyor.

Uzlaşma olmazsa, son sözü hükümet söyleyecek

Asgari ücret görüşmelerinde süreç 1 Aralık'ta başladı. Sıra dördüncü ve son toplantıya geldi.

İşçi ve işveren tarafları uzlaşamazsa asgari ücrette son sözü hükümet söyleyecek.

TRT HABER
 

Etiketler: asgari ücret
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