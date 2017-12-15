Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor

2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanacak.

Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor.

Hükümet tarafını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ettiği toplantı, TÜRK-İş'te yapılacak.

7 milyon işçiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret, halen bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor.

Komisyon, 1 Aralık Cuma günü 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk kez toplanmıştı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.?

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.