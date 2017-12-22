Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü kez toplandı

2018 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılacak artışla ilgili işçi, işveren ve hükümet temsilcileri biraraya geldi.

Komisyonun üçüncü toplantısında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) net bin 893 liralık teklifi görüşüldü.

Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcisi, bu teklifin yüzde 35 artış anlamına geldiğini ve Türkiye gerçeklerine uygun olmadığını, 2018'de hükümet tarafından verilen 100 liralık desteğin kesilmesiyle de maliyetin zaten yüzde 6 artacağını ifade etti.

TİSK, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini istiyor.

Asgari ücrete yapılacak artışın komisyonun yeni yıldan önce yapacağı dördüncü ve son toplantısında netlik kazanması bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

TRT HABER/AA