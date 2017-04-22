ASELSAN'dan milli ihracat başarısı

ASELSAN'ın denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirdiği KULAÇ İskandil Sistemi, ilk ihracat sınavından başarıyla çıktı. Sistemi tercih eden Endonezya, ASELSAN'ın denizaltı ve su altı akustik sistemlerine yönelik yeni taleplerde bulundu.

Şirket, hücumbot, karakol botu, korvet, firkateyn, amfibi gemiler, kurtarma ve sismik araştırma gibi su üstü gemileri ile denizaltıların, başta savaş sistemleri olmak üzere deniz sensör-silah sistemlerine ait geliştirme, sistem tasarımı ve sistem entegrasyonu nitelikli projelerde görev alıyor.

ASELSAN, kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda kendi geliştirmiş olduğu entegre muhabere, atış kontrol, stabilize silahlar, sonarlar, torpido karşı tedbir, elektronik harp ve istihbarat, seyir, radar, elektro-optik, veri dağıtım ve veri haberleşme gibi alt sistem ve teknolojilerini kullanarak sağladığı maliyet-etkin, özel tasarım anahtar teslim çözümleri ile tersanelerin ve deniz kuvvetlerinin "sistem çözüm ortağı" olarak öne çıkıyor.

KULAÇ İskandil Sistemi de ASELSAN tarafından denizaltılar ve su üstü platformlarında kullanılmak üzere geliştirildi. Seyir yardımcı sistemi olarak kullanılan KULAÇ, yaydığı akustik sinyalin dipten/su yüzeyinden yansımasının dinlenmesi ve gönderme/alma zamanı arasındaki farkın ölçülmesiyle derinlik tespitini gerçekleştiriyor.

Askeri standartlara göre tasarlanan KULAÇ Sistemi, gemilerde masa üstüne, alabandaya veya kabinetlere monteli olarak kullanılabiliyor. KULAÇ, sesli ve görsel alarm yeteneğine sahip bulunuyor.

ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ve Türk denizaltılarında da kullanılan KULAÇ İskandil Sistemi ile Türkiye’nin su altı akustik sistemlere yönelik ilk ihracatına imza atıldı. KULAÇ İskandil Sistemi, bir süre önce Endonezya denizaltısına entegre edildi.

KRI Nanggala 402 denizaltısında gerçekleştirilen entegrasyon ve kabul faaliyetleri çok kısa süre içinde başarıyla tamamlanarak müşteri memnuniyeti üst düzeyde sağlandı.

Sistemin denizde başarılı bir şekilde göreve başlamasının ardından Endonezya, ASELSAN ürünü denizaltı ve su altı akustik sistemlerine yönelik yeni taleplerde bulundu.

ASELSAN'ın geliştirdiği sistem, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan denizaltılarda 2013'ten beri sorunsuz kullanılıyor.

Sistem, gelecek dönemde ADA Sınıfı Korvetlerde (MİLGEM) ve Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nde (LHD) de kullanılacak.