ASELSAN'dan Katar'da "şimşek" ortaklığı

ASELSAN, kontrollü ve sürdürülebilir büyüme için birçok ülkede iş ortaklıklarıyla ciddi adımlar atıyor.

Bir süre önce Katar'da proje ofisi açan şirket, bu ülkenin de yer aldığı Ortadoğu coğrafyasındaki varlığını uzun soluklu iş birliklerine dönüştürmek için girişimlerde bulunuyor.

ASELSAN, son olarak Katar'da Barzan Holding ile bazı savunma sanayii ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren bir ortaklık kurmak üzere harekete geçti. Bu yöndeki mutabakat metnini, şirket ve holding yöneticileri Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) imzaladı.

Bu kapsamda, Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri ile keşif gözetleme amaçlı elektro optik sistemler başta olmak üzere üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Üretim, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilecek.

Üretilmesi planlanan ürünler sergilendi

Fuarda, BARQ bünyesinde geliştirilmesi ve üretilmesi planlanan bazı ürünler de sergilendi.

Öte yandan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Barzan Holding arasında ortak iş birliğine yönelik mutabakat muhtırası da tören kapsamında imzalandı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir imza töreninde yaptığı konuşmada, muhtıranın birçok fırsat ve iş birliği için önemli bir ilk adım olduğunu vurguladı.

Demir, "Bu anlaşma iki kardeş ülke arasındaki ciddi iş birliği niyetini göstermektedir. Her iki ülke için faydalı sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Kaynak: AA