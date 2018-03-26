ASELSAN'dan 264 milyon liralık sözleşme

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, siparişin "Hassas Güdüm Kiti Projesi" ile ilgili olduğu ve teslimatın 2019-2020 yıllarında yapılacağı ifade edildi.

Aselsan'dan yapılan resmi açıklama şöyle:

"ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Hassas Güdüm Kiti Projesi ile ilgili olarak 23 Mart 2018 tarihinde, 264.183.000 Türk Lirası tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilecektir. Bu açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan 23 Mart 2018 tarihli izne istinaden yapılmıştır."

Kaynak: TRT Haber