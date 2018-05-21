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ASELSAN Ücret Toplama Sistemi Makedonya'da kullanıma girdi

Savunma sanayisinde teknoloji ihracını sürdüren ASELSAN'ın Makedonya’da kurduğu Ücret Toplama Sistemi kullanılmaya başlandı.

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ASELSAN Ücret Toplama Sistemi Makedonyada kullanıma girdi

Savunma sanayisinde geliştirdiği güçlü teknolojileri, sivil alanlara da başarıyla entegre eden ASELSAN, bu alanda teknoloji ihracına devam ediyor.

Makedonya’nın, Sırbistan ile Yunanistan sınırlarını bağlayan Koridor-10 Otoyolu üzerindeki yedi ücret toplama istasyonuna ASELSAN Ücret Toplama Sistemi kurulum çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında teslimatı tamamlanan Romanovce istasyonunda sistem kullanıma girdi.

Kalan altı istasyondaki kurulum ve altyapı hazırlık çalışmaları ise farklı aşamalarda devam ediyor. Bu yıl içinde tüm istasyonların teslimi planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Makedonya, ASELSAN Ücret Toplama Sistemi, ASELSAN
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