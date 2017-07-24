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ASELSAN, Malezya'da şirket kurdu

ASELSAN, Malezya'da "ASELSAN Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kurduğunu duyurdu.

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ASELSAN, Malezyada şirket kurdu

ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemleri ile ilgili faaliyet göstermesi amacıyla "ASELSAN Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kuruldu.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında uzaktan komutalı silah sistemleriyle ilgili faaliyet gösterme amacıyla yüzde 100'ü ASELSAN'a ait olmak üzere "ASELSAN Malaysia Sdn Bhd" unvanlı şirket kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada şirketin sermayesinin 100 Malezya ringiti (MYR) olduğu ve kuruluşun 19 Temmuz tarihinde tescil edildiği bildirildi.

Etiketler: ASELSAN, Malezya, Malezya'da şirket kurdu
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