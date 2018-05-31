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ASELSAN, ikincil halka arz için talep toplamaya başladı

ASELSAN’ın ikincil halka arzı kapsamında talep toplanmaya başladı. Halka arz edilecek payların yüzde 60'ı yurt içine, yüzde 40'ı ise yurt dışı yatırımcılara tahsis edildi.

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ASELSAN, ikincil halka arz için talep toplamaya başladı

Ödenmiş sermayesini 1 milyar TL'den 1 milyar 140 milyon TL'ye çıkarmak üzere toplam 140 milyon TL nominal değerli paylarını, mevcut ortakların yeni pay alım hakkını (rüçhan hakkını) kısıtlamak suretiyle halka arz ederek bedelli sermaye artırımı yapan ASELSAN’da talep toplama dönemi başladı.

Payların yüzde 60’ı yurt içine tahsis edilecek

Halka arz edilecek payların yüzde 60'ını yurt içine tahsis eden ASELSAN, bu tahsisatın yarısını bireysel yatırımcılara ve diğer yarısını da kurumsal yatırımcılara ayırdı. Yurt dışı kurumsal yatırımcıların payı ise yüzde 40 ile sınırlandırıldı.

Yeni paylar, 1 adedi (1 TL nominal değerli payı) 21,35-26,00 lira fiyat aralığında talep toplanmak suretiyle halka arz edilecek.

31 Mayıs-1 Haziran'da gerçekleşecek talep toplama dönemi sonrası ASELSAN paylarının 7 Haziran Perşembe günü Borsa İstanbul’da tekrardan işleme açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

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