Aselsan Elektronik AŞ'ye 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü

Ekonomi Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, söz konusu Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilenler listesine eklendi.
Ekonomi Bakanlığınca, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.
Ekonomi Bakanlığının konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, söz konusu Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilenler listesine eklendi.