ASELSAN dünyayı göğüsledi! İşte 11 ülkeyi fetheden sistemler

ASELSAN, yurt içinde ve dışında talep gören Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ailesine, yeni ihtiyaçları da dikkate alarak 2 yeni ürün ekledi.

Silah sistemleri alanında 20 yılı aşkın bir deneyime sahip ASELSAN, bugüne kadar 11 ülkeye ihraç edilen UKSS ailesinin yeni ürünlerini, 9-12 Mayıs'ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergileyecek.

ASELSAN taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde temel olarak hava ve kara hedeflerine, özellikle asimetrik tehditlere karşı yakın alan koruması amacıyla geliştirilen, ana silah olarak 12,7 milimetre uçaksavar, 7,62 milimetre makinalı tüfek, 40 milimetre bomba atar gibi silahlar takılabilen sistemi kablosuz olarak üretti.

Uzaktan komutalı olması nedeniyle araç içinden yönlendirilebilen ve ateş edebilen SARP sistemi, kablosuz haberleşme yeteneği sayesinde artık uzak mesafelerden de kontrol edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, tehlikeli bölgelerden uzak ve güvenli bir yerde sistemi kullanabilme imkanına sahip oluyor.

ASELSAN’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik ortak girişim firması olan IGG ASELSAN Integrated Systems firmasıyla birlikte yürütülen faaliyetler sonunda, ASELSAN UKSS’lerinin kablosuz yönetilmesine imkan veren Arayüz Uyumlama Birimi geliştirildi. Bu birim sayesinde ASELSAN UKSS ailesinin üyeleri gerektiği zaman uzaktan komuta edilebilme yeteneğine sahip olacak.

Uyumlayıcı birimin SARP sistemine entegre edilmesiyle çeşitli üst düzey son kullanıcılara atışlı gösterimler düzenlendi. Sistem, güvenli, kriptolu, karıştırılamaz haberleşme yeteneği, uzaktan hedef takip performansı, yüksek vuruş yüzdesi ve kolay kullanımı gibi üstün özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Sistemin entegre edildiği insansız paletli araç, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de şubat ayında düzenlenen Uluslararası Savunma Sergi ve Konferansı'nda tanıtılmıştı.

Yardımcı silahlı SARP-DUAL

UKSS ailesinin bir diğer yeni üyesi SARP-DUAL'e ise ana silahların yanı sıra yardımcı silah olarak 7,62 milimetre makineli tüfek takılabiliyor.

Bu yılın başında ASELSAN tarafından tamamıyla yerli olarak geliştirilen SARP-DUAL, gelişmiş balistik çözüm uygulayabilen, bilgisayar denetimli atış kontrol fonksiyonlarına, otomatik hedef izleme ve hareket halinde atış yapabilme yeteneğine sahip, gerektiğinde silah başından elle yönlendirilebilen ve atış yapılabilen bir silah sistemi olarak dikkat çekiyor.

Opsiyonel olarak STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması konfigürasyonu da bulunan SARP-DUAL yüksek miktarda mühimmat depolama özelliği de taşıyor. SARP-DUAL'in üretiminde yüksek yerlilik oranı ön plana çıkıyor.

KİRPİ aracına entegrasyon çalışmaları tamamlanan SARP-DUAL’in tedarikine ilişkin, BMC firması ile alt yüklenici sözleşmesi imzalanmıştı.

ASELSAN, nisan ayında BMC ile İç Güvenlik Kuvvetleri’nin ihtiyacı kapsamında, SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak, toplam bedeli 37 milyon avro olan bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Sözleşme kapsamında teslimatların bu yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Sahada kendini kanıtlamış olan SARP sisteminin, zırhlı araçlardan kritik tesislerdeki sabit platformlara, ana muharebe tanklarından insansız araçlara kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Seri üretimi devam eden SARP Sistemi, yurt içerisinde ve dost yurt dışı ülkelerde faal olarak kullanılıyor.