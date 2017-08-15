ASEAN ortaklığı ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mehmet Kadri Şander Gürbüz, Türkiye ile Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) arasında imzalanan sektörel diyalog ortaklığının ekonomik ilişkilerin artmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Büyükelçi Gürbüz, Türkiye'nin ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ASEAN'ın 10 ülkeden oluşan bir örgüt olduğunu ve merkezinin Cakarta'da bulunduğunu anımsatan Gürbüz, "Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin ASEAN nezdindeki büyükelçisiyim. ASEAN, 2,5 trilyon dolar ticaret hacmine sahip ve üye ülkelerin toplam 600 milyona yakın nüfusu bulunuyor." dedi.

Türkiye ile ASEAN arasında imzalanan sektörel diyalog ortaklık anlaşmasının önemine işaret eden Gürbüz, süreçle ilgili şunları kaydetti:

"2010'da ASEAN'a sektörel diyalog ortağı olma teklifi yapmıştık. Geçen süre zarfında sürdürdüğümüz yoğun çaba ve çalışmalar neticesinde olumlu sonuçlar aldık. Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 50'nci ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin ASEAN'ın sektörel diyalog ortaklığı oy birliğiyle kabul edildi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu toplantıda bu olumlu kararın alınmış olmasından mutluluk duyuyoruz."

Potansiyel daha fazla

Büyükelçi Gürbüz, söz konusu ortaklığın şu ana kadar Tükiye ile sadece üç ülkeye daha verildiğini belirterek, "Eski zamanlarda Pakistan, 2015'te Norveç ve 2016'da ise İsviçre sektörel diyalog ortaklığına kabul edilmiş. Türkiye ASEAN'ın dört ortağından biri oldu." ifadesini kullandı.

Ortaklığın Türkiye-Endonezya ilişkilerinin de en üst seviyeye çıkmasında önemli rol oynayacağını dile getiren Gürbüz, şöyle konuştu:

"Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 5-6 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu ziyaret kapsamında alınan kararlarla 10-11 Ekim'de Endonezya'da Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı yapılacak. Bu toplantıya Türkiye KEK Eş Başkanı olarak Başbakan Yardımcımız Fikri Işık'ın katılması bekleniyor. Widodo'nun Türkiye ziyaretinde kararlaştırılan Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin birinci turu da bu çerçevede başlatılacak."

Gürbüz, bu anlaşma ve toplantıların ikili ilişkilerin gelişmesinde çok faydalı olacağını vurgulayarak, "Endonezya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler şu ankinden çok daha fazla potansiyele sahip. ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığı, KEK Toplantısı, Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri bu potansiyeli artıracaktır." diye konuştu.