Artvin'deki barajlardan ülke ekonomisine dev katkı

Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES, ülke ekonomisine dev katkı sağladı.

Borçka Barajı'ndan 2 milyar 90 milyon lira katkı

Borçka Barajı'nın kurulu gücü 300 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarı 1 milyar 39 milyon kilovatsaat. Mart 2018 itibarıyla 9 milyar 89 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapan Borçka Barajı, milli ekonomiye 2 milyar 90 milyon lira katkı sağlandı.

Deriner Barajı'ndan 1 milyar 627 milyon lira katkı

Deriner Barajı ve HES projesi dünya üzerindeki mühendislik harikaları arasında gösteriliyor. Proje 2012'de düzenlenen Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları Finalleri ve Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı'nda Mühendislik Projeleri Jürisi tarafından ödüle layık görüldü.

Çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen Deriner Barajı, 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, Avrupa'nın 4'üncü ve dünyanın 6'ncı en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor.

Deriner Barajı'nın kurulu gücü 670 megavat olup ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 2 milyar 118 milyon kilovatsaattir. Deriner Barajı'nda 1 Mart 2018 itibarıyla 7 milyar 76 milyon kilovatsaat enerji üreterek milli ekonomiye 1 milyar 627 milyon lira katkı sağladı.

Muratlı Barajı'ndan 1 milyar 155 milyon lira katkı

Borçka ilçesine bağlı Muratlı Köyü'nde kurulan ve Gürcistan sınırına 100 metre mesafede bulunan Muratlı, TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES projesinin, Çoruh Nehri üzerinde tamamlanan ilk barajı.

Muratlı Barajı'nın temelden yüksekliği 49 metre. Bölgede kil kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle geçirimsizliği sağlamak maksadıyla memba yüzü asfalt kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Türkiye'nin memba yüzü asfalt kaplamalı ilk ve tek baraj projesi.

Muratlı Barajı'nın kurulu gücü 115 megavat. Ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 444 milyon kilovatsaat. Barajdan1 Mart 2018 itibarıyla 5 milyar 25 milyon kilovatsaat enerji üretildi, 1 milyar 155 milyon lira katkı sağlandı.

Artvin Barajı'ndan 310 milyon lira katkı

Kurulu gücü 332 megavat olan Artvin Barajı'nın ortalama yıllık enerji üretim miktarı 1 milyar 26 milyon kilovatsaat. Barajdan Mart 2018 itibarıyla 1 milyar 350 milyon kilovatsaat enerji üretildi. Ekonomiye 310 milyon lira katkı oldu.

Özel sektör tarafından yapılan Artvin Barajı ve HES projesi 1 Ocak 2011'de başladı. 14 Ocak 2016'da işletmeye alındı. Artvin Barajı'nın temelden yüksekliği 180 metre ve baraj, beton ağırlık tipinde inşa edildi.

Kaynak: AA